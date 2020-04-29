النقب: فرض الإغلاق في حورة إثر ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 130%

تعتزم الحكومة الإسرائيلية فرض الإغلاق العام على أحياء في بلدة حورة في منطقة النقب، وذلك إثر ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسجلة في البلدة بنسبة 130% خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ووصلت عدد الإصابات بـ"كوفيد 19" في حورة، إلى 66 حالة خلال الأيام القليلة الماضية، حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم، الأربعاء، بحسب الحصيلة الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، بارتفاع يقدر بـ130%.

وأفادت هيئة البث الإسرائليية ("كان")، بأنه سيتم فرض الإغلاق الشامل في حي رقم 9 وحي رقم 10 في بلدة حورة التي يقطنها نحو 17 ألف نسمة.

ولفتت القناة إلى أن الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي تجري تشاورات في هذا الأثناء مع المسؤولين في وزارة الصحة، على أن يتم الإعلان عن القرار خلال الساعات المقبلة.

ولبحث آخر المستجدات، عقدت الغرفة المشتركة للطوارئ في النقب، ظهر اليوم، اجتماعا مع جميع الأطر الفاعلة في بلدة حورة في ظل الارتفاع الحاد في عدد الإصابات.

وعقدت الجلسة بمشاركة رئيس المجلس الشيخ حابس العطاونة، وسكرتير المجلس يوسف أبو القيعان، ومدير مديرية النقب الجنوبي د. فؤاد الصانع، بالإضافة إلى ممثلين عن الغرفة المشتركة للطوارئ والجبهة الداخلية ومندوبين عن الحارات.

وأوضحت الغرفة المشتركة في بيان صدر عنها أنه تم خلال الاجتماع "مناقشة مواضيع عديدة متعلقة بإجراءات الأمان والتشديدات والفحوصات التي تجريها الجهات المختصة للمواطنين، وإمكانية العزل وخاصة في الفنادق، وسد احتياجات السكان في المنطقة".

كما بحث الاجتماع "التجهيزات التي يقوم بها المجلس والجبهة الداخلية (التابعة للجيش) وتم أيضًا مناقشة إمكانية اتخاذ قرار من الحكومة بإغلاق حارات معينة وكيفية التعامل معه خاصة في ظل التسهيلات التي أقرتها الحكومة للعودة التدريجية للمدارس وقطاعات العمل".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أول أمس، الإثنين، أن "ما حدث في بلدة حورة هو أمر مقلق وفي غاية الخطورة، حيث ارتفع عدد مرضى كورونا من صفر إلى 29 (حينها) بأقل من يوم واحد".

وأشارت الوزارة إلى أن الارتفاع الذي طرأ على عدد الإصابات جاء في أعقاب حضور مصاب بكورونا حفل زفاف شهد حضورا كبيرا.