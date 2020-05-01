تأجيل بدء الإغلاق في البلدات العربية إلى الساعة السابعة والنصف

قرّرت الحكومة الإسرائيليّة، اليوم، الجمعة، تخفيف التقييدات في البلدات العربيّة، بحيث يبدأ الإغلاق الليلي اليومي بدءًا من الساعة السابعة والنصف مساءً.

وذكرت هيئة البث الرسميّة ("كان 11") فإنّ تطبيق القرار سيبدأ من مساء اليوم.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قرّرت عشيّة رمضان تقييد الحركة والتنقل في ساعات الليل خلال شهر رمضان.

وحسب قرار الحكومة، فإنه سيتم إغلاق جميع المتاجر، باستثناء الصيدليات، في البلدات العربية بين الساعة السادسة مساء والثالثة فجرا، بدءا من غد الخميس وحتى يوم 3 أيار/مايو المقبل. وسيكون بإمكان المتاجر إخراج إرساليات، ولكن ليس إلى خارج البلدة.

واشترطت تقييدات الحكومة أداء صلاة التراويح في الساحات المفتوحة بمشاركة تقتصر على 19 شخصا، علما أن مجلس الإفتاء أجاز إغلاق المساجد ومنع إقامة صلاة التراويح وحظر التجمهر، وذلك للوقاية ومنع تفشي الفيروس.

وحفّز شرط السماح بالصلاة واقتصارها على 19 شخصا، بعض المبادرات لإقامة صلوات التراويح في ساحات مفتوحة مع الالتزام بشروط ومعايير الصحة وضمان إجراءات الوقاية.