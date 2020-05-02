الصحة الإسرائيلية: 229 حالة وفاة بكورونا والإصابات النشطة تنخفض إلى 6363

أعلنت وزارة الصحية الإسرائيلية، مساء اليوم، السبت، عن تسجيل 4 وفيات و84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 16185 إصابة من بينها 229 حالات وفاة.

وأوضحت الوزارة في حصيلتها المسائية حول انتشار فيروس "كوفيد 19" في البلاد، أنه من بين الإصابات وصفت حالة 6196 مريضًا بالطيفية، بالإضافة إلى 62 حالة متوسطة و105 حالات خطيرة، 82 من بينهم موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي.

ووفقًا لمعطيات الوزارة، تماثل 9593 مريضًا للشفاء؛ واستقر عدد الإصابات النشطة عند 6363 شخصا، بعد تعافي 357 مريضا خلال الساعات الـ24 الماضية، بارتفاع يصل إلى 4.77%، فيما انخفض عدد المرضى الإجمالي بنسبة 5.31%.

وبينما سجلت الإصابات الجديدة ارتفاعا بنسبة 0.52%، انخفضت الإصابات الطفيفة خلال الساعات الـ24 الماضية بنسبة 5.26%، كما انخفضت الإصابات المتوسطة بنسبة 19.48%، ما يؤكد استمرار وتيرة تباطؤ الوباء في البلاد.

وتراجعت الإصابات الخطيرة خلال الساعات الـ24 الأخيرة بنسبة 1.94%، كما انخفض عدد الإصابات الخطيرة التي تحتاج إلى جهاز تنفس اصطناعي بنسبة 1.20%، بينما ارتفعت نسبة الوفيات بـ1.78%.

وتظهر المعطيات أن 304 مصابين يتلقون العلاج في المستشفيات، من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة. بينما يخضع 3653 مصابا للعلاج المنزلي، وتستقبل الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 1599 شخصا، في حين تدرس الطواقم الطبية ملفات 807 مصابًا.