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رصد اقتراب شخصين من السياج الحدودي مع لبنان

تاريخ النشر: 03/05/2020 - 23:20

رصد اقتراب شخصين من السياج الحدودي مع لبنان
(أرشيفية - رويترز)
عرب ٤٨

أطلق الجيش الإسرائيلي مساء اليوم، الأحد، عددا من القنابل المضية، وذلك بادعاء رصد اقتراب شخصين من السياج الحدودي مع لبنان، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن قوات الجيش الإسرائيلي، أطلقت مساء الأحد، عددًا من القنابل المضيئة فوق مجرى نهر الوزاني، قضاء مرجعيون.

وأشارت إلى أن قوة عسكرية إسرائيلية، عمدت إلى استقدام فريق من قوات اليونيفيل، واجتازوا السياج التقني في منطقة خلة الغميقة جنوب بلدة عيترون الجنوبيّة، وتفقدوا النقاط التي أزال منها أهالي البلدة الأوتاد الحديدية التي ثبّتها الجيش الإسرائيلي قبل أيام في الأراضي الزراعية، وخرق من خلالها الخطّ الأزرق بـ8 أمتار.

واعتقل الجيش الإسرائيلي 5 أشخاص أثناء محاولتهم التسلل من لبنان إلى إسرائيل، الليلة الماضية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي،صباح الأحد، إن الخمسة اعتقلوا عند الشريط الحدودي، وتبين أنهم طالبو لجوء سودانيون، ولاحقا تم إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى الأراضي اللبنانية.

وكان ناشطون في حزب الله قاموا بقص الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل في ثلاثة مواقع مختلفة، الشهر الماضي، وعادوا إلى داخل الأراضي اللبنانية من دون أن يلحظهم الجيش الإسرائيلي، ونشرت قناة "المنار" التلفزيونية التابعة لحزب الله صورا للمواقع التي جرى قص الشريط فيها.

واعتبر الجيش الإسرائيلي ذلك أنه ردا على الغارات التي ينفذها ضد أهداف لحزب الله وإيران في سورية ولبنان، وقرر حشد مزيد من القوات عند الحدود ورفع حالة تأهبها.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي شن خمسة غارات بطائرات بدون طيار أو بصواريخ، ضد أهداف في سورية خلال الشهر الماضي، واستهدفت إحداها سيارة جيب تابعة لحزب الله عند كانت تقترب من الحدود السورية - اللبنانية.


#الجيش الإسرائيلي
#لبنان
#حدود

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