  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع لـ230 والإصابات 16193

تاريخ النشر: 03/05/2020 - 09:41

الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع لـ230 والإصابات 16193
وفيات كورونا في البلاد بارتفاع (الصحة)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، عن ارتفاع الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث سجلت 230 حالة وفاة، بينما بلغت حصيلة الإصابات بالفيروس 16193 إصابة.

ووفقا لمعطيات الوزارة، فقد وصفت حالة 6160 شخصا بالطفيفة، بحيث لوحظ تراجع بالإصابات الطفيفة بنسبة 3.01%، كما سجلت 66 إصابة متوسطة، و103 إصابة بالخطيرة، بينما 82 شخصا وصفت حالتهم بالخطيرة جدا، موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي.

وتشير المعطيات أن آلاف من المصابين بالفيروس يخضعون للرقابة الطبية من خلال الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي، بينما يرقد في مستشفيات البلاد 310 مريضا، علما أن 9634 شخصا أصيبوا بالفيروس وتماثلوا للشفاء.

وتأتي هذه المعطيات مع عودة الطلاب من الصفوف الأولى والثالثة بالمرحلة الابتدائية وطلاب صفوف الحادي والثواني عشر بالثانويات إلى المدارس، فيما من المتوقع أن تستأنف الحكومة جلستها، لبحث إقرار المزيد من التسهيلات على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتمت العودة المتدرجة للمدارس والإعلان عن المزيد التسهيلات على الرغم من مخاوف مسؤولين في وزارة الصحة من تجدد الوباء، في ظل ما يعتبرونه "عدم التزام المواطنين في التعليمات خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة".

ومن المتوقع المصادقة على المزيد من التسهيلات وأبرزها: إلغاء القيد الذي يحد من حركة المواطنين حتى مسافة 100 متر من أماكن سكنهم، والسماح بزيارة الحدائق والمتنزهات العامة، وفتح غرف استضافة، وعودة الطلاب الجامعيين إلى المؤسسات الأكاديمية بمجموعات لا تتجاوز الـ15 طالبا (الأولوية لمواصلة التعليم عن بعد)، وفتح المراكز التجارية خلال أسبوعين، وفي مرحلة لاحقة، فتح الأسواق المفتوحة.


#كورونا في إسرائيل
#فيروس كورونا
#وفيات كورونا
#إصابات
#وزارة الصحة

حوارات

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الحكومة الإسرائيلية لم تفِ بوعودها للمستقلين
الحكومة الإسرائيلية لم تفِ بوعودها للمستقلين

2020-05-03

الجيش الإسرائيلي يطلق سراح 5 سودانيين حاولوا التسلل من لبنان
الجيش الإسرائيلي يطلق سراح 5 سودانيين حاولوا التسلل من لبنان

2020-05-03

المحكمة العليا تنظر بالتماسات لمنع نتنياهو من تشكيل حكومة
المحكمة العليا تنظر بالتماسات لمنع نتنياهو من تشكيل حكومة

2020-05-03

الأكثر قراءة

أول صورة لكيم منذ أسابيع وترامب قد يهاتفه قريبا

أول صورة لكيم منذ أسابيع وترامب قد يهاتفه قريبا

2020-05-02
أنباء عن وفاة مخرج كليب

أنباء عن وفاة مخرج كليب "بلحة"... في السّجن

2020-05-02
مزيد من التسهيلات: عودة الطلاب الجامعيين وفتح الحدائق العامة

مزيد من التسهيلات: عودة الطلاب الجامعيين وفتح الحدائق العامة

2020-05-02

"مقلب على الماشي" يستهتر بذوي الاحتياجات الخاصة..

2020-05-02
130 نائبا بريطانيًا لجونسون: افرِض عقوبات على إسرائيل

130 نائبا بريطانيًا لجونسون: افرِض عقوبات على إسرائيل

2020-05-02