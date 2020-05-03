الصحة الإسرائيلية: 232 حالة وفاة و16208 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحية الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد، عن تسجيل 3 وفيات و29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 16208 إصابة من بينها 232 حالات وفاة.

ووفقًا لمعطيات الوزارة، تماثل 9749 مريضًا للشفاء؛ واستقر عدد الإصابات النشطة عند 6227 شخصا، بعد تعافي 188 مريضا خلال الساعات الـ24 الماضية، بارتفاع تجاوز نسبة الـ 2%.

أوضحت الوزارة في حصيلتها المسائية حول انتشار فيروس "كوفيد 19" في البلاد، أنه من بين الإصابات وصفت حالة 6064 مريضًا بالطيفية، بالإضافة إلى 69 حالة متوسطة و94 حالات خطيرة، 76 من بينهم موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، تراجعت الإصابات الخطيرة التي تحتاج إلى جهاز تنفس اصطناعي بنسبة 12.6%، بينما ارتفعت نسبة الوفيات بـ1.3%.

وتظهر المعطيات أن 294 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات، من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة. بينما يخضع 5933 مصابا للعلاج المنزلي وفي الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا.

وعلى الرغم من المعطيات التي تؤكد تباطؤ انتشار الوباء في البلاد، إلا أن وزارة الصحة تعارض الخطة الحكومية لفتح مرافق وقطاعات اقتصادية أخرى، تحسبا من احتمال انتشار جديد لفيروس كورونا المستجد.

وتطالب الوزارة بإرجاء فتح المجمعات التجارية إلى 17 أيار/مايو، والمطاعم إلى 15 حزيران/يونيو المقبل. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه هذه المسألة ستُقرر خلال مداولات تجريها الحكومة مساء اليوم.

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني عن مسؤول في وزارة الصحة وصفه لخطة وزارة المالية بأنه "مبالغ فيها"، وأن "مجموعة تسهيلات متطرفة إلى هذه الدرجة، وتسهيلا تلو الآخر يوميا، لن يسمح بمساحة خطأ أو قدرة على فهم في أي نقطة بالغنا. وخروج عن السيطرة وانتشار المرض بين السكان الشبان سيتسرب بسرعة إلى السكان في خطر ويلزمنا باتخاذ قرارات مؤلمة للافتصاد بعد شهر أو أقل".

ودعا المسؤول نفسه إلى وضع جدول زمني منتظم لتسهيلات منطقية، وأن يفصل أسبوعان بين المراحل، معتبرا أن "ليس هناك أي دولة نجحت في إيجاد الخط الرفيع الذي يفصل بين انتشار للفيروس مسيطر عليه وانتشار غير مسيطر عليه".

وقالت رئيسة خدمة الصحة العامة في وزارة الصحة، البروفيسورة سيغال سادتسكي، إنها تعارض فتح المجمعات التجارية بشكل متسرع وغير مراقب "وقد وضعنا خطة تشمل تواريخ نعتقد أنها جديرة أكثر".

وقال نائب مدير عام وزارة الصحة، البروفيسور إيتمار غروتو، خلال اجتماع لجنة الكورونا في الكنيست، اليوم، إن الوزارة ستوصي بفتح شواطئ السباحة بشكل كامل في الأيام القريبة.