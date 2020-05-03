  2. فلسطينيات
  3. أخبار

تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في القدس المحتلة

تاريخ النشر: 03/05/2020 - 17:19

تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في القدس المحتلة
مخيم الجليل (ويفيل) للاجئين الفلسطينيين قرب بعلبك اللبنانية (أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، في منطقة الطور بمدينة القدس المحتلة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى 522، وشددت على أن عدد الإصابات النشطة يستقل عند 412 حالة.

وأضافت كيلة في الإيجاز الصحافي اليومي حول مُستجدات فيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 3 حالات شفاء في مدينة القدس، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 106، وأشارت إلى أن الحالات النشطة في فلسطين بلغ 412 وجميعهم بحالة مستقرة، ولا يوجد أي حالات في العناية المكثفة.

وأوضحت أنه تم أخذ العينات اللازمة لكافة القادمين من الأردن عبر معبر الكرامة اليوم، بانتظار نتائج التحاليل مساء اليوم، وعليهم جميعا الالتزام بالحجر المنزلي حتى إطلاعهم على النتيجة.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للحكومة الفلسطينية في رام الله، في وقت سابق، اليوم، عن تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها، أن المواطن المتوفي بسبب كورونا هو إدريس صالح (90 عاما) من ولاية ميشيغان، مشيرة إلى أن عدد الوفيات في صفوف الفلسطينيين في مختلف دول العالم ارتفع إلى 67 بعد تسجيل حالتي وفاة يوم أمس في السعودية.


#وزارة الصحة
#فيروس كورونا
#مي كيلة
#الصحية الفلسطينية

حوارات

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أميركا: إسقاط قضية تعويض بـ900 مليون دولار ضد منظمة التحرير والسّلطة
أميركا: إسقاط قضية تعويض بـ900 مليون دولار ضد منظمة التحرير والسّلطة

2020-05-03

وفاة عامل فلسطيني إثر نوبة قلبية بعد دخوله من ثغرة في الجدار
وفاة عامل فلسطيني إثر نوبة قلبية بعد دخوله من ثغرة في الجدار

2020-05-03

اعتقالات بالضفة والقدس واستهداف للصيادين ببحر غزة
اعتقالات بالضفة والقدس واستهداف للصيادين ببحر غزة

2020-05-03

الأكثر قراءة

أول صورة لكيم منذ أسابيع وترامب قد يهاتفه قريبا

أول صورة لكيم منذ أسابيع وترامب قد يهاتفه قريبا

2020-05-02
أنباء عن وفاة مخرج كليب

أنباء عن وفاة مخرج كليب "بلحة"... في السّجن

2020-05-02

"مقلب على الماشي" يستهتر بذوي الاحتياجات الخاصة..

2020-05-02
مزيد من التسهيلات: عودة الطلاب الجامعيين وفتح الحدائق العامة

مزيد من التسهيلات: عودة الطلاب الجامعيين وفتح الحدائق العامة

2020-05-02
تقرير إسرائيلي: الموساد نقل معلومات لألمانيا دفعتها لحظر

تقرير إسرائيلي: الموساد نقل معلومات لألمانيا دفعتها لحظر "حزب الله"

2020-05-02