ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في البلاد إلى 237

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، بوفاة شخصين من جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، منذ مساء أمس، ليرتفع عدد المتوفين بالفيروس إلى 237.

وقالت وزارة الصحة إن 55 من المتوفين هم من سكان القدس، و33 من مدينة بني براك و18 من مدينة بات يام.

وحسب تقرير الوزارة، فإن المتوفية الأصغر سنا تبلغ 30 عاما وهي من القدس، وعانت من مرض عضال. وأضافت المعطيات أن اثنين من المتوفين تبلغ أعمارهما أقل من 39 عاما، وثلاثة في سن 40 – 49 عاما، وسبعة في سن 50 – 59 عاما، و23 متوفيا في سن 60 – 69 عاما، و55 متوفيا في سن 70 – 79 عاما، و74 متوفيا في سن 80 – 89 عاما، و72 متوفيا في سن 90 – 99 عاما، وتوفيت امرأة تبلغ 100 عام.