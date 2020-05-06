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الصحة الإسرائيلية: تعافي 10637 مريض كورونا والوفيات ترتفع إلى 239

تاريخ النشر: 06/05/2020 - 22:13

الصحة الإسرائيلية: تعافي 10637 مريض كورونا والوفيات ترتفع إلى 239
تل أبيب على ضوء التسهيلات الأخيرة، توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة واحدة و33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 239 فيما استقر عدد الإصابات النشطة عند 5434 مريضًا.

ووفقًا للمعطيات التي أوردتها الوزارة في حصيلتها المسائية اليومية حول مُستجدات فيروس كورونا، فإن عدد الإجمالي للإصابات في البلاد منذ انتشار الوباء بلغ 16310 حالة، في حين تماثل للشفاء 174 مريضًا خلال الساعات الـ24 الماضية، في ارتفاع يبلغ 1.7%، ليصل عدد المتعافين إلى 10637 شخصًا.

وأظهرت البيانات الرسمية انخفاض عدد الإصابات النشطة بـ142 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضحت الوزارة أنه "61 مريضًا بحالة متوسطة، و89 مريضًا بحالة خطيرة، تم وصل 69 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي".

وتراجعت الإصابات الخطيرة التي تحتاج إلى جهاز تنفس اصطناعي خلال الساعات الـ24 الماضية، بنسبة 2.8%، كما ارتفعت نسبة المتماثلين للشفاء بنسبة 1.7%، بينما ارتفعت نسبة الوفيات بـ0.4%.

وأشارت المعطيات إلى أن 244 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات، من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة. بينما يخضع 5190 مصابا للعلاج المنزلي وفي الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا.


#الصحة الإسرائيلية
#فيروس كورونا

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