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كورونا في البلاد: 7 إصابات جديدة دون وفيات و45 حالة شفاء

تاريخ النشر: 07/05/2020 - 12:09

كورونا في البلاد: 7 إصابات جديدة دون وفيات و45 حالة شفاء
(أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن عدم تسجيل أي حالة وفاة واحدة، بينما تم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتستقر الحصيلة الإجمالية للوفيات عند 239 حالة، في حين تراجع عدد الإصابات النشطة عند 5370 مريضًا.

ووفقًا للمعطيات التي أوردتها الوزارة في حصيلتها الصباحية اليومية حول مُستجدات فيروس كورونا، فإن عدد الإجمالي للإصابات في البلاد منذ انتشار الوباء بلغ 16346 حالة، حيث تماثل للشفاء 45 مريضًا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المتعافين إلى 10737 شخصًا.

وأظهرت البيانات الرسمية انخفاض عدد الإصابات النشطة بـ38 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضحت الوزارة أنه "61 مريضًا بحالة متوسطة، و83 مريضًا بحالة خطيرة، تم وصل 69 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي".

ولم تسجل أي تدهور على حالة المصابين ليستقر عدد الإصابات الخطيرة التي تحتاج إلى جهاز تنفس اصطناعي دون أي زيادة خلال الساعات الـ24 الماضية، كما ارتفعت نسبة المتماثلين للشفاء بنسبة 0.4%.

وأشارت المعطيات إلى أن 245 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات، من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة. بينما يخضع 5125 مصابا للعلاج المنزلي وفي الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا.


#فيروس كورونا

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