هزة أرضية تضرب طهران

ضربت هزّة أرضية، مساء الخميس، العاصمة الإيرانيّة طهران، بحسب ما ذكر عدد من المقيمين فيها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت وكالة أنباء "فارس" الرسميّة أن قوّة الزلزال بلغت 5.1 درجات على مقياس ريختر، بينما أشار مركز EMSC المختصّ بالزلازل في حسابه على تويتر إلى أنّ قوّة الهزّة الأرضية بلغت 4.5 درجات، على بعد 70 كيلومترًا شرق طهران.
M4.5 #earthquake (#زلزله) strikes 70 km E of #Tehrān (#Iran) 8 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/YQHBl5S1P5— EMSC (@LastQuake) May 7, 2020
ونقل وكالة "فارس" عن رئيس غرفة طوارئ طهران عدم ورود أنباء عن إصابات.
الهزة الأرضية شعر بها سكان #طهران و #قزوين و #قم و #كرج و محافطة #مارندران شمال #ايران— Hazem Kalass حازم كلاس (@Hazem_Kallass) May 7, 2020
و أعلنت اجهزة الإطفاء و الإسعاف الاستنفار لكن حتى اللحظة لا أنباء عن خسائر https://t.co/nyIJbRMEBv
ولفت إعلاميون إلى أنّ الهزة شعر بها سكّان طهران وقمّ وكرج وقزوين وبابل وبابلسر.
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