نتنياهو يعلن نجاحه بتشكيل الحكومة تمهيدًا لتنصيبها الخميس

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الأربعاء، عن نجاحه بتشكيل الحكومة، وذلك تمهيدا لأدائها القسم الدستوري وبدء فترة عملها الرسمية المتوقع يوم غد، الخميس.

جاء ذلك في رسالة بعث بها نتنياهو للرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، ورديفه بالحكومة الجديدة، رئيس حزب "كاحول لافان، بيني غانتس، حيث قال إن الحكومة التي ستؤدي القسم الدستوري يوم غد، الخميس، ستضم 34 وزيرا من الائتلاف الذي يضم 72 عضو كنيست.

وكتب نتنياهو في رسالته: "أنوي أن طرح حكومة التناوب الجدية أمام الكنيست، وأطلب منك أن تجمع الهيئة العامة إلى جلسة من أجل تنصيب الحكومة". وستصوت الكنيست على تنصيب الحكومة الجديدة، الساعة العاشرة مساء يوم غد، الخميس.

وبموجب إعلان نتنياهو، يبقى اتحاد أحزاب اليمين المتطرف ("يمينا") خارج الائتلاف الحكومي، في حين أشارت تقارير صحافية إلى أن نتنياهو عرض على الوزيرة ميري ريغيف، شغل وزارة الخارجية بالفترة الثانية من التناوب، ووزارة المواصلات في الفترة الأولى، بعد رفضه طلبها بأن تشغل وزارة الأمن الداخلي، والتي أوكلها إلى أمير أوحانا، الذي شغل منصب وزارة القضاء.

ونشر الائتلافي الحكومي الجديد وثيقة بالمبادئ التي تشكلت على أساسها الحكومة الجديدة، والتي تستعرض أهم الأهداف والأغراض التي تسعى الحكومة الإسرائيلية المقبلة إلى تحقيقها. ولم تتطرق الوثيقة إلى مخطط الضم، ولم تعالج المسائل الخلافية حول علاقة الدين والدولة، كما أنها لم تطرح حلولا لمشاكل التعليم.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية ("كان")، إلى أن المداولات ستنطلق في الكنيست في تمام الساعة السادسة من مساء يوم غد، الخميس، وذلك باستعراض نتنياهو المبادئ الأساسية للحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية والإعلان عن التعيينات الجديدة.

وفي وقت سابق اليوم، فشل رئيس كتلة أحزاب اليمين المتطرف "يمينا"، نفتالي بينيت، بالتوصل إلى تفاهمات مع نتنياهو، تتيح انضمامه وكتلته إلى الحكومة الجديدة، ما يعزز فرص انضمام "يمينا" إلى مقاعد المعارضة.

ولم يطرأ أي تقدم يذكر على المفاوضات الجارية لإشراك أحزاب الصهيونية الدينية في الحكومة، واكتفى نتنياهو بالتحدث إلى بينيت هاتفيًا، عصر اليوم، الأربعاء، بعد أن كان الاثنان قد اتفقا على اللقاء في وقت لاحق، مساء اليوم.

ووصف الليكود المكالمة الهاتفية بين بينيت ونتنياهو، بأنها "محالة رئيس الحكومة الأخيرة لإشراك ‘يمينا‘ في الحكومة، قبل التوقيع على الاتفاقات الائتلافية في وقت لاحق مساء اليوم".

وأضاف بيان الليكود أن بينيت رفض عرض نتنياهو "بسبب الصراع الداخلي على الحقائب الوزارية داخل الكتلة ولأن ما يهمه حقا هو المنصب وليس الأيديولوجية.

وأشارت "يمينا" إلى أن نتنياهو اكتفى بمحادثته بينيت هاتفيًا بعدما امتنع مكتب رئيس الحكومة من تحديد موعد للأخير.

ووفقًا للتقارير، فإن نتنياهو لم يغير عرضه الذي قدمه لبينيت، وعرض عليه مجددا حقيبة التعليم أو "حقيبة اقتصادية هامة وفقًا لرغبتهم"، بالإضافة إلى وزارة شؤون القدس بالإضافة إلى وحدة الاستيطان والخدمة الوطنية والتراث التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية.

وفي أعقاب المحادثة الهاتفية مع نتنياهو، غرّد بينيت على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "القرار لا يزال بيد نتنياهو، كما قلت منذ البداية، نريد المشاركة في الحكومة فقط إذا كان لنا تأثير، تأثير مشتق من موقع مسؤولية، إذا أرادنا نتنياهو بالمحافظة على تأثيرنا سننضم للحكومة، إذا أراد رئيس الحكومة تهميشنا وإضعافنا وجعلنا دون نفوذ، فإننا نفضل الخروج إلى المعارضة".