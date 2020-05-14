الاحتلال يعدم فلسطينيًا بزعم محاولة دهس جندي جنوب الخليل

استشهد شاب فلسطيني، ظهر اليوم، الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بادعاء تنفيذه عملية دهس أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي، قرب مستوطنة "نغوهوت"، غرب بلدة دورا جنوب غرب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الشهيد هو بهاء الدين عواودة (19 عاما) من قرية دير سامت، وهي إحدى قرى منطقة دورا في محافظة الخليل جنوبي الضفة.

ولفتت تقارير صحافية إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب الفلسطيني ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة؛ في حين ذكرت الطواقم الطبية الإسرائيلية أنها تلقت بلاغا في تمام الساعة 14:43 عن إصابة شاب إثر تعرضه للدهس جنوب الخليل.

وتابعت أن طواقمها وصلت إلى المكان وقدمت العلاج للشاب بمساعدة الطواقم الطبية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن تنقله إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، وهو يعاني من إصابة وصفتها بأنها "بين متوسطة وصعبة".

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إنه "وردت تقارير عن عملية دهس تخريبية بالقرب من بلدة (مستوطنة) ‘نغوهوت‘ في منطقة الخليل. تم تحييد المخرب. تفاصيل أخرى قيد الفحص".

وأوضحت مصادر فلسطينية أن العملية وقعت قرب بلدة بيت عوا غرب الخليل، وأغلقت قوات الاحتلال مدخل البلدة ومنعت المركبات من التوجه إلى المداخل الغربية لبلدة دورا.