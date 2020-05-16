جت: إصابة شابة بجريمة إطلاق نار

أصيبت شابة (19 عاما) من قرية جت في منطقة المثلث، بجراح متوسطة إثر تعرضها لإطلاق نار عند مدخل القرية، على خلفية لا تزال غير معروفة.

ولفتت المصادر إلى أن الطواقم الطبية قدمت الإسعافات الأولية للمصابة قبل نقلها إلى مستشفى "هلل يافي" في الخضيرة، لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا الشرطة في ملابسات الجريمة، وحول ما إذا كانت الشابة هي المستهدفة في الجريمة، أم أصيبت عن طريق الخطأ.

وقتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، 26 شخصا في المجتمع العربي في جرائم قتل مختلفة، آخرهم الشاب مصطفى يونس من عارة الذي قتل على يد عناصر الأمن في مستشفى "تل هشومير" يوم 13 أيار/مايو.

كما تبين من المعطيات أن من بين ضحايا جرائم القتل العرب في البلاد 5 نساء.

وقُتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة، علما بأنه قُتل 76 عربيا بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء عام 2017 في جرائم قتل مختلفة بالبلاد.