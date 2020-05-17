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العثور على سفير الصين في إسرائيل ميتا في بيته في هرتسيليا

تاريخ النشر: 17/05/2020 - 10:08

العثور على سفير الصين في إسرائيل ميتا في بيته في هرتسيليا
السفير دو في
عرب ٤٨

عُثر صباح اليوم، الأحد، على السفير الصيني في إسرائيل، دو في، ميتا في شقته في مديننة هرتسيليا، ولم تعرف بعد أسباب وفاته. وكان دو (58 عاما) نائما في فراشه، فيما زوجته ونجله لا يتواجدان في البلاد.

وقدرت مصادر طبية أن دو توفي أثناء نومه، فيما اعلنت الشرطة الإسرائيلية أن الوفاة طبيعية.

وبدأ دو مهامه كسفير في إسرائيل، في آذار/مارس الماضي، وفي أوج أزمة فيروس كورونا، وطولب لدى وصوله بالدخول إلى حجر صحي لمدة 14 يوما. وتولى قبلها منصب السفير في كييف.

ونشر دو، يوم الجمعة الماضي، بيانا رد فيه على تصريحات وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، خلال زيارته لإسرائيل، يوم الأربعاء الماضي، التي حذر فيها من الاستصمارات الصينية في إسرائيل، وأنه توجد تخوفات أمنية من جراء ذلك.

وقال دو إن التعاون بين الصين وإسرائيل يحقق الربح لكلا الجانبين، "ونحن مؤمنون بأن أصدقائننا اليهود لن ينجحوا فقط بهزم فيروس كورونا، وإنما بهزم ’الفيروس السياسي’ أيضا واختيار طريق تخدم مصالحهم بأفضل صورة".

وأضاف دو أنه "إثر نسبة الاستثمارات الصينية المتدنية في إسرائيل، كيف بالإمكان الادعاء أن ’الصين تشتري إسرائيل’؟".

وأضاف أن المشاريع المشتركة للصين وإسرائيل تستند إلى العرض والطلب. "والتعاون في مجال الهايتك فتح أكبر سوق في العالم أمام التجديدات الإسرائيلية. وفي مجال البنية التحتية، تحضر شركات صينية قوى عاملة ناجعة إلى مشاريع البنية التحتية الإسرائيلية وتوفر فرص عمل كثيرة".


#سفير الصين
#دو في
#هرتسيليا

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