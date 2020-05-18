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تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة

تاريخ النشر: 18/05/2020 - 18:33

تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة
توضيحية من بيت لحم (أ ب أ)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بلدة بيت أولا الواقعة قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى 565.

جاء ذلك في بيان صحافي صدر عن وزيرة الصحة، مي كيلة، مساء اليوم، الإثنين، أوضحت من خلاله أن من بين المصابين طفل بعمر عامين، وسيدة بعمر 31 عامًا و3 شبان.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات النشطة ارتفع إلى 106 إصابات، بينها 59 في مدينة القدس، و8 إصابات في ضواحيها، و35 إصابة في الخليل، و4 إصابات في قطاع غزة.

من جهته، قال مدير عام الرعاية الصحية الأولية، كمال الشخرة، إن 150 عينة أخذت من مخالطي المصابين في بيت أولا لا تزال قيد الفحص المخبري، وسيتم الإعلان عن نتائجها حال صدورها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، عن 9 محافظات بالضفة الغربية خالية من فيروس كورونا المستجد، بعد شفاء جميع الإصابات فيها.

وأشارت وزارة الصحة أن المحافظات الخالية من كورونا هي: طوباس، وأريحا والأغوار، قلقيلية، جنين، بيت لحم، سلفيت، رام الله والبيرة، وطولكرم، ونابلس.

وفي السياق ذاته، أعلنت كيلة، استقرار الحالة الصحية للرضيع المصاب بفيروس كورونا من بيت أولا، والذي كان قد أدخل إلى العناية المكثفة أمس الأحد.

وأضافت كيلة أن الرضيع (3 أشهر) أدخل إلى مركز العزل والعلاج في حلحول، وتعامل الكادر الطبي معه بشكل مكثف من مساء أمس وحتى السادسة من صباح اليوم حتى استقرت حالته.

وأشارت إلى أن العدوى انتقلت إلى الرضيع عن طريق والده المصاب، الذي كان يعمل داخل أراضي الـ1948.

وأهابت الكيلة بجمهور المواطنين بالالتزام الجدي بتعليمات السلامة والوقاية، والتزام العمال العائدين من اماكن عملهم داخل أراضي الـ48 بالحجر المنزلي، حماية لأنفسهم ولأطفالهم وأبناء شعبهم.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#فيروس كورونا
#الصحة الفلسطينية
#بيت أولا
#محافظة الخليل
#الضفة الغربية

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