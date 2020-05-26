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غزة: 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 26/05/2020 - 15:36

غزة: 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا
شواطئ غزة خلال أيام العيد (أ ب أ)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في القطاع إلى 58 حالة من بينها تماثل 18 مريضًا للشفاء، فيما سجلت حالة وفاة واحدة.

وأوضحت الوزارة أن الإصابات الثلاثة المُسجلة اليوم بفيروس كورونا هي لمحجورين في مراكز الحجر الصحي بقطاع غزة، وأشارت إلى أنه لا تزال 39 حالة تحت المتابعة السريرية في مستشفى العزل الطبي بمعبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وكانت وزيرة الصحة في الحكومة الفلسطينية في رام الله، مي كيلة، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية أو القدس خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أكدت تسجيل 8 حالات تعافي.

وأوضحت كيلة في تقرير موجز عن الحالة الوبائية في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 602 إصابة في جميع المحافظات منذ بدء ظهور الفيروس، ليضاف إليها الحالات الثلاث الجديدة في القطاع، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 605.

ومن مجمل الإصابات، سجلت 319 حالة في محافظة القدس، و228 في الضفة الغربية، و58 في قطاع غزة المحاصر، فيما بلغت الإصابات النشطة 117 حالة، بينها 60 في محافظة القدس، و18 حالة في محافظة الخليل، و39 في قطاع غزة.

وبلغت الحالات النشطة نحو 18.9% من مجمل الإصابات المسجلة، فيما تم تسجيل 8 حالات تعافٍ (6 في محافظة الخليل من السموع، وحالتان من قطاع غزة)، والعدد الإجمالي 483 حالة تعافٍ، لترتفع نسبة التعافي إلى 80.2% من مجمل الإصابات المسجلة.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#قطاع غزة
#فيروس كورونا
#الضفة المحتلة

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