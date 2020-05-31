الليلة: الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الحلاق لذويه

تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلية تسليم جثمان الشهيد إياد الحلاق إلى ذويه في وقت لاحق، مساء اليوم، الأحد، على أن يوارى الثرى بعد الصلاة عليه أمام باب الأسباط في مدينة القدس المحتلة، دون تحديد أعداد المشاركين في الجنازة.

جاء ذلك بحسب ما أعلن المحاميان محمد محمود وجاد القضماني، وأوضحا أن مخابرات الاحتلال حددت مسار تسليم جثمان الشهيد، وأضافا أن عملية تسليم الجثمان ستتم عند مقر قيادة الشرطة الإسرائيلية في حي الشيخ جراح.

وأشار المحاميان إلى أنه سيتم نقل جثمان الشهيد الحلاق إلى مستشفى المقاصد ومنه إلى باب الأسباط للصلاة عليه، قبل مواراته الثرى في مقبرة المجاهدين في شارع صلاح الدين في مدينة القدس.

وشدد المحاميان على أنه "لا يوجد تحديد لأعداد المشاركين في الجنازة"، وأن "تسليم الجثمان سيكون خلال الساعات القادمة".

وفي وقت سابق عصر اليوم، الأحد، استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي والد الشهيد خيري الحلاق، والد الشهيد إياد، بعد الانتهاء من تشريح جثمانه.

وقمعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تظاهرة نظمها شبان مقدسيون منددة بقيام شرطة الاحتلال بإعدام الشهيد الحلاق ميدانيًا، قرب باب الأسباط صباح أمس السبت.

وأفاد شهود عيان بأنّ عشرات الشباب الفلسطينيين حاولوا تنظيم تظاهرة قرب باب العامود في البلدة القديمة وسط القدس المحتلة، احتجاجًا على استشهاد الشاب الحلاق.

وذكر الشهود أن قوات الشرطة اعتدت على المشاركين بالضرب وأجبرتهم على إخلاء المنطقة بـ"القوة".

وطالب المشاركون بالتظاهرة، قبل تفريقها، بالإفراج عن جثمان الشهيد الحلاق، الذي ما زال محتجزًا لدى السلطات الإسرائيلية.

واستشهد الشهيد الحلاق برصاص أحد جنود الاحتلال صباح أمس السبت، قرب باب الأسباط، أثناء توجهه إلى مدرسة صناعية كان يدرس فيها في البلدة القديمة بالقدس، علما بأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أكد تشريح جثمان الشهيد إياد الحلاق، زيف رواية عنصر الشرطة الإسرائيلية القاتل، الذي ادعى أنه استهدفه في أسفل جسده، وتبيّن أن الشهيد الحلاق قضى بعيارين ناريين أصاباه وسط جسده.

وأظهر التشريح أن رصاصتين من بين 7 أطلقت على الشهيد الحلاق اخترقت مركز جسده، وأصابتاه بمنطقة قاتلة. عملية التشريح أجريت في معهد الطبي الشرعي في "أبو كبير"، بمشاركة طبيب فلسطيني.

وبيّن تشريح جثمان الشهيد أن أحد الأعيرة النارية اخترق أسفل بطن الحلاق وخرج من مؤخرته، في حين أصابه العيار الثاني من جانبه واستقر أسفل العمود الفقري.