الصحة الإسرائيلية: حالتا وفاة و72 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالتي وفاة 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 17285 إصابة و290 حالة وفاة.

وأظهرت المعطيات الرسمية أن حصيلة الإصابات النشطة (المرضى الحاليين) بـ"كوفيد 19" ارتفعت إلى 2055، من بينها 290 حالة وفاة. وعن حالة المرضى أشارت الوزارة إلى ارتفاع الحالات المتوسطة إلى 42، في حين وصفت حالة 28 مريضًا بـ"الخطيرة"، وتم وصل 29 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي.

وانخفضت الحالات الخطيرة التي تحتاج لتنفس اصطناعي مقارنة مع الحصيلة الأخيرة الصادرة عن الوزارة بحالة واحدة ونسبة وصلت إلى3.3%، بينما ارتفع عدد الوفيات من جراء كورونا بنسبة 0.7%، بعد تسجيل حالتين جديدتين.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن مجمل المتعافين من الفيروس بلغ 14878 مصابًا، حيث سجل خلال الساعات الـ24 الماضية، 21 حالة شفاء، في ارتفاع طفيف بلغ 0.1%.

وأشارت الوزارة إلى أن 106 مريضى، من بينهم الحالات المتوسطة والخطيرة يتلقون العلاج بالمستشفيات، فيما يتلقى 1949 مريضا، العلاج في المنازل والفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وأوضحت الوزارة أن عدد الفحوصات التي أجريت أمس، الإثنين، للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، بلغت 7952 فحصا، فيما ارتفعت اليوم (حتى الساعة السابعة والنصف مساءً) إلى 6664.