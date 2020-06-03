اعتقال فلسطيني بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن شمال رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، شابا فلسطينيًا بادعاء محاولة تنفيذ عملية طعن عند حاجز "حشمونائيم" القريب من مستوطنة "موديعين عيليت" شمال غربي مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وادعت التقارير الإسرائيلي أن "فلسطينيًا وصل إلى الحاجز بسيارته الخاصة، ترجل منها بهدف طعن عناصر الأمن المتواجدة عند الحاجز".

وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن "السكين سقطت من يد الفلسطيني، ما دفع لقوات الأمن إلى اعتقاله دون وقوع إصابات".

وقالت مصادر محلية، إن "قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز العسكري قرب قرية نعلين اعتقلت شابا لم تعرف هويته بعد، بعد أن أطلقت النار في الهواء خلال ملاحقته".