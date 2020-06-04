عودة حركة القطارات بدءًا من الإثنين

قررت الحكومة الإسرائيلية، عودة حركة القطارات بدءًا من يوم الإثنين المقبل، وذلك بعد أكثر من 70 يومًا على تعطيلها بموجب أنظمة الطوارئ التي أقرتها بدعوى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك حسبما أعلنت وزير المواصلات، ميري ريغيف، اليوم الخميس، وأوضحت أنه سيتم إلزام المسافرين بارتداء الكمامات الواقية، والمحافظة على مسافة بين الأشخاص؛ على أن يتم قياس حرارة الركاب عن الدخول إلى محطات القطارات.

وضمن قرارات التخفيف التي أقرتها الحكومة على التقييدات التي فرضت إثر تفشّي فيروس كورونا في آذار/مارس الماضي، قررت سمحت وزارة الصحة، بإعادة حركة القطارات في الثامن من حزيران/ يونيو المقبل.

وكانت ريغيف قد أجرت زيارة تفقدية لمقر التحكم التابع لشركة "قطار إسرائيل" لتوجيه إدارة السكك الحديدية بالتحضر للعمل بكامل طاقتها، بدءًا من يوم الإثنين المقبل، والتأكد من تطبيق تعليمات وزارة الصحة وتطبيق قواعد السلامة.

وقالت وزارة المواصلات إنه يجب على ركاب القطار متابعة البيانات على وسائل الإعلام والموقع الإلكتروني لـ"قطار إسرائيل"، للتعرف على جدول عمل القطارات المحدث.

كما قررت وزارة الصحة رفع نسبة إشغال الحافلات إلى 75%، أي رفع عدد المسافرين من 23 مسافرًا إلى 46، مع الحفاظ على خلوّ المقاعد الأولى.

ومن غير الواضح متى ستعود الخطوط الليلية وخطوط نهاية الأسبوع إلى العمل. بينما سترفع سيارات الأجرة أعداد من تقلهم إلى اثنين، على أن يجلسا في المقعد الخلفي.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أعلنت مساء أمس، الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة و47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 17377 من بينهم 291 حالة وفاة.

وعلى صعيد متصل، قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، استمرار عمل المؤسسات التعليمية، واستقبال الطلاب، على الرغم من تجدد انتشار فيروس كورنا المستجد في البلاد في ظل فتح سوق العمل وتعليق إجراءات الإغلاق.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان صدر عنها بأن "نتنياهو، أجرى، اليوم (الأربعاء) مشاورات حول عمل المؤسسات التعليمية مع وزير التربية والتعليم يؤاف غالانت ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات".

وأوضح البيان أنه "تم الاتفاق على أن كل مؤسسة تعليمية سيعثر فيها على إصابة بفيروس كورونا، ستغلق".