اعتقالات في الضفة واشتباكات قرب جنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت اشتباكات بين مجموعة من المقاومين وقوات الاحتلال بالقرب من مدينة جنين.

وأفاد نادي الأسير باعتقال عددا من الشبان خلال اقتحام قوات الاحتلال لمناطق مختلفة بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

اشتباكات في قباطية

وعلى الصعيد الميداني، اندلعت صباح اليوم الأحد، اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المسلحين الفلسطينيين وقوات الاحتلال عند مدخل بلدة قباطية قضاء جنين.

وأفاد شهود عيان بأن مجموعة من المقاومين استهدفت قوات الاحتلال المتواجدة على مدخل بلدة قباطية، بوابل من الرصاص.

6 عمليات إطلاق نار بالضفة خلال الـ24 ساعة الماضية

نفذ فلسطينيون 11 عملا مقاوما في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس، من بينها 6 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، واندلاع المواجهة في 4 نقاط، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأطلق مسلحون النار صوب قوات الاحتلال على حاجز الجلمة، وحاجز دوتان، ومستوطنة ميراف، وجبع والعرقة ومخيم جنين، بينما اندلعت مواجهات في بيت اجزا في مدينة القدس.

وشهدت كل من بيتونيا في رام الله ومخيم الفوار الشيوخ في الخليل، مواجهات مع قوات الاحتلال، تخللها تفجير عبوة ناسفة في الفوار.

وسجلت الضفة عملية إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال في 6 أماكن مختلفة بمدينة ومخيم جنين، والعرقة، وحاجز دوتان، ومستوطنة ميراف، وجبع.

واستهداف المسلحون قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة خلال المواجهات في مخيم الفوار.

وتصاعدت أعمال المقاومة الفلسطينية بشكل لافت خلال العام الحالي 2022، وبحسب ما رصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، فإن الفلسطينيين نفذوا 1029 عملًا مقاوما، خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ومن بين هذه العمليات 80 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، وقعت 43 عملية منها في جنين.