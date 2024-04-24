بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.. شهيدة برصاص الاحتلال قرب الخليل

استنفرت قوات الاحتلال بعد إطلاق النار تجاه فلسطينية شمال الخليل، حيث أغلقت المنطقة أمام حركة المركبات، ونصبت حواجز عسكرية وأجرت تفتيشات واسعة في مركبات الفلسطينيين.

استشهدت فلسطينية، اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على الشارع الالتفافي قرب مدخل بيت عينون شمال الخليل في الضفة الغربية المحتلة، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار عليها بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.

وبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشابة ميمونة عبد الحميد حراحشة (20 عاما)، برصاص الاحتلال شمال الخليل.

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وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه شابة فلسطينية قرب التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" شمال الخليل، وذلك بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن، حيث أعلن عن استشهادها لاحقا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم لإطلاق النار على فلسطينية على الشارع الالتفافي قُرب مستوطنة "كريات أربع" شمال الخليل، وذلك بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن.

وزعم الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن شابة فلسطينية حاولت طعن أحد المسلحين على المفترق الالتفافي قرب مدينة الخليل، حيث تم إطلاق النارمن قبل الجنود وقوات الأمن تجاه الشابةوإصاباتهان وأعلن لاحقا عن استشهادها تأثرا بإصابتها الحرجة.

واستنفرت قوات الاحتلال بعد إطلاق النار تجاه فلسطينية شمال الخليل، حيث أغلقت المنطقة أمام حركة المركبات، ونصبت حواجز عسكرية وأجرت تفتيشات واسعة في مركبات الفلسطينيين.