النقب: هدم العراقيب للمرة 123

بعد يومين من إلغاء قرار إبعاد الشيخ صياح الطوري عن قريته، هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية بحماية الشرطة، اليوم الخميس، العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ123 على التوالي، وكانت المرة الأخيرة التي هدمت فيها منازل العراقيب في تاريخ 06.12.2017.

ولم تأبه السلطات بالأهالي وخاصة الأطفال الصغار حيث أبقت أهلها دون مأوى في العراء على الرغم من سوء الأحوال الجوية.

وقامت الجرافات بحماية أفراد وحدة "يوآف" البوليسية بهدم المساكن المصنوعة من الصفيح والأخشاب والمغطاة بالنايلون والتي رغم سوء وضعها كانت تأوي الأطفال والنساء والمسنين في العراقيب، بسبب حرمانهم من أبسط الظروف الحياتية.

وتهدف السلطات الإسرائيلية اقتلاع أهالي العراقيب من منازلهم وأرضهم وتهويد المكان.