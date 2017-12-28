  2. محليات
  3. أخبار محلية

النقب: هدم العراقيب للمرة 123

تاريخ النشر: 28/12/2017 - 13:20

النقب: هدم العراقيب للمرة 123
إسرايل تهدم العراقيب مجددا، اليوم
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

بعد يومين من إلغاء قرار إبعاد الشيخ صياح الطوري عن قريته، هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية بحماية الشرطة، اليوم الخميس، العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ123 على التوالي، وكانت المرة الأخيرة التي هدمت فيها منازل العراقيب في تاريخ 06.12.2017.

ولم تأبه السلطات بالأهالي وخاصة الأطفال الصغار حيث أبقت أهلها دون مأوى في العراء على الرغم من سوء الأحوال الجوية.

وقامت الجرافات بحماية أفراد وحدة "يوآف" البوليسية بهدم المساكن المصنوعة من الصفيح والأخشاب والمغطاة بالنايلون والتي رغم سوء وضعها كانت تأوي الأطفال والنساء والمسنين في العراقيب، بسبب حرمانهم من أبسط الظروف الحياتية.

وتهدف السلطات الإسرائيلية اقتلاع أهالي العراقيب من منازلهم وأرضهم وتهويد المكان.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#العراقيب
#النقب
#هدم المنازل
#الشيخ صياح الطوري

النقب: هدم العراقيب للمرة 123

النقب: هدم العراقيب للمرة 123

النقب: هدم العراقيب للمرة 123

النقب: هدم العراقيب للمرة 123

النقب: هدم العراقيب للمرة 123

النقب: هدم العراقيب للمرة 123

النقب: هدم العراقيب للمرة 123

النقب: هدم العراقيب للمرة 123

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع شاب في حادث طرق قرب القدس
مصرع شاب في حادث طرق قرب القدس

2017-12-28

الطيبة: السجن الفعلي لشبان أحرقوا منصة حفل لهيثم خلايلة
الطيبة: السجن الفعلي لشبان أحرقوا منصة حفل لهيثم خلايلة

2017-12-28

عين ماهل تتصدى لـ"تكريم العار"
عين ماهل تتصدى لـ"تكريم العار"

2017-12-28

الأكثر قراءة

العريش: قتلى وجرحى في استهداف مدرعة للجيش المصري

العريش: قتلى وجرحى في استهداف مدرعة للجيش المصري

2017-12-28
حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الارتفاع ومنخفض جوي الأحد

حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الارتفاع ومنخفض جوي الأحد

2017-12-28
محاكمة التميمي: الاحتلال يفرق تظاهرة أمام محكمة

محاكمة التميمي: الاحتلال يفرق تظاهرة أمام محكمة "عوفر" العسكرية

2017-12-28
عشرات أبناء الشبيبة الإسرائيليين يرفضون التجنيد

عشرات أبناء الشبيبة الإسرائيليين يرفضون التجنيد

2017-12-28
محكمة الاحتلال تمدد اعتقال عهد التميمي وتفرج عن نور

محكمة الاحتلال تمدد اعتقال عهد التميمي وتفرج عن نور

2017-12-28