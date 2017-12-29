مصر: مقتل 10 في هجوم على كنيسة مارمينا بحلوان

قتل 10 أشخاص بينهم أفراد من الشرطة وأصيب خمسة آخرون في هجوم مسلح استهدف كنيسة مارمينا في منطقة حلوان جنوبي القاهرة، صباح اليوم الجمعة، وتمكنت قوات الشرطة من قتل مهاجم واعتقال آخر، وذلك بحسب متحدث باسم وزارة الصحة المصرية.

وهاجم مسلحان القوة الأمنية حول كنيسة مارمينا في مدينة حلوان بالرصاص الحي في محاولة لاقتحام الكنيسة، ما أسفر عن مقتل ضابط ومجندين وفراش الكنيسة و5 آخرين، من بينهم أحد المنفذين، في حين أصيب الآخر أثناء مطاردة الشرطة له قبل أن تتمكن من اعتقاله.

ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية الرسمية، عن مصدر أمني قالت إنه رفيع المستوى بوزارة الداخلية، قوله "إن الأجهزة الأمنية بالوزارة نجحت في إحباط هجوم مسلح على إحدى الكنائس بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة، وتمكنت من قتل أحد الجناة في تبادل لإطلاق النار، وطاردت الآخر".

وقال المصدر "إن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين إحدى الكنائس بمنطقة حلوان فوجئت بقيام مسلحين اثنين بإطلاق النار على الكنيسة، فقامت على الفور بمبادلتهما إطلاق النار". وأشار إلى أن قوات الأمن أغلقت محيط المنطقة بالكامل.

وقالت وسائل إعلام محلية إن مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال توجه إلى مكان الحادث لمتابعة تطوراته عن قرب.

وذكرت وسائل إعلام محلية بينها "بوابة الأهرام" المملوكة للدولة، أن كنيسة مارمينا بمدينة حلوان تعرضت لإطلاق نار من قبل مجهولين أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقالت جريدة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة إن إرهابيًا قد لقى مصرعه برصاص قوات الشرطة، بعد محاولته اختراق كنيسة مارمينا بشارع حلوان الغربي، وعثر بحوزته على قنابل، وسقوط قتلى وجرحى.