شهيد برصاص الاحتلال قرب رام الله

استشهد الفتى ليث هيثم أو نعيم، البالغ من العمر 16 عامًا، مساء اليوم الثلاثاء، متأثرًا بجراح أصيب بها خلال مواجهات وقعت ظهر اليوم مع قوات الاحتلال في قرية المغير قرب مينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

الشهيد ليث هيثم أو نعيم (16 عامًا)

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن الطفل أصيب بجراح بالغة في رأسه حراء إطلاق الاحتلال النار عليه، ونقل على أثرها إلى المستشفى للعلاج، وأعلن استشهاده بعد ساعات قليلة.

وأفادت وزارة الصحة في بيان صحافي، أن الفتى ليث هيثم أبو نعيم (16 عام) استشهد متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها في رأسه مساء اليوم خلال مواجهات اندلعت في قرية المغيّر شمال شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت في القرية بعد اقتحام مفاجئ لقوات الاحتلال وإطلاقهم للرصاص الحي والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، أعقبها اندلاع مواجهات.