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إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في القدس المحتلة
تاريخ النشر: 07/02/2018 - 17:51
عرب ٤٨
تحرير :
محمود مجادلة
ملف خاص | القدس عاصمتنا
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