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إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في القدس المحتلة

تاريخ النشر: 07/02/2018 - 17:51

إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في القدس المحتلة
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

ملف خاص | القدس عاصمتنا


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