النقب: وفاة باسم أبو القيعان بعد شهور من غرقه بنهر الأردن

أُعلن في قرية حورة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، عن وفاة الفتى باسم راجح محمد يوسف أبو القيعان (17 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها أثر حادث الغرق في نهر الأردن قبل عدة أشهر.

وساد الحزن والأسى في حورة بعد انتشار النبأ المفجع.

يذكر أن أبو القيعان وفتى آخر غرقا ظهر يوم الجمعة الموافق 15.09.2017، في نهر الأردن، في منطقة كيبوتس "عمير" ووصفت إصابتهما بالحرجة وغير المستقرة.

وتمّ نقلهما إلى مستشفى صفد بمروحية، بعد عملية إنعاش في المكان، قدمتها الطواقم الطبية.