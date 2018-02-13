اتهام ضرغام جبارين من أم الفحم بالتخابر ونقل أموال لحماس

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في القدس لائحة اتهام ضد ضرغام جبارين (47 عاما) من مدينة أم الفحم نسب إليه تهم "التخابر مع عميل أجنبي، تقديم خدمات لمنظمة إرهابية، النشاط لأهداف إرهابية وغيرها".

كما أرفقت النيابة مع لائحة الاتهام طلبا لاعتقال جبارين لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه، وطلبا للتحرز على الأموال والأغراض التي ضبت بحوزته.

ونسبت النيابة لجبارين، وهو رجل أعمال كان يعمل في تركيا، أنه "التقى مع حمساويين في تركيا ونقل أموالا من قطر إلى البلاد ومن ثم إلى حركة حماس تقدر بمئات آلاف اليورو".

ويُستدل من لائحة الاتهام أن "المتهم التقى في العام 2016 ناشطين من حماس، زاهر جبارين وسلامة مرعي، وطلبا منه مساعدتهما خلال سفره إلى تركيا بنقل أموال من قطر إلى البلاد ومن ثم إلى حركة حماس، والحديث عن مبلغ يقدر بين 50 و100 ألف يورو في كل مرة. ونقل المتهم 300 ألف يورو لغاية أن جرى اعتقاله قبل ثلاثة أسابيع".