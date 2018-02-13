مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث طرق في شارع 6

لقي جنديان إسرائيليان مصرعهما، وأصيب آخرون في حادث طرق وقع مساء اليوم، الثلاثاء، في شارع 6 بالقرب من مدينة قلنسوة.

وجاء في التفاصيل، مصرع شخصين، عقب إصابتهما بجراح بالغة الخطورة، وأصيب آخرون بجروح وصفت بالطفيفة، وذلك جراء حادث طرق وقع إثر اصطدام شاحنة بـ 3 مركبات خاصة في شارع 6 المتجه جنوبًا بمحاذاة مدينة قلنسوة.

ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان، وقدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين وعملت على نقلهم إلى المستشفيات القريبة، ليتم الإعلان لاحقًا عن مصرع شخصين.

وأشارت مصادر، إلى أن ثلاثة مركبات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، كانت مركونة على جانب الطريق حين اصطدمت الشاحنة بها، وأفادت المصادر أن هناك احتمالا أن يكون هناك جنود بين القتلى. علمًا بأن الحادث وقع بالقرب من حواجز عسكرية، قريبة من مدينة طولكرم.

وسمح لبجيش الإسرائيلي، لاحقًا، بالنشر أن الحادث وقع بين شاحنة و3 مركبات عسكرية ركنت على جانب الطريق السريع، وأن القتلى من أفراد الجيش.

يُشار إلى أن شارع رقم 6، أغلق في أعقاب الحادث من باقة الغربية شمالا حتّى مخرج "نتسيني عوز" جنوبا.