القبض على شابين من اللقية قيدا شقيقتهما بسلسلة حديدية

ألقت الشرطة مساء اليوم، الأربعاء، القبض على شابين من بلدة اللقية في النقب، بشبهة تقييد شقيقتهما بسلسلة حديدية وتقييد حركتها.

وقالت الشرطة إنه خلال عملية تفتيش أحد المنازل في بلدة اللقية في منطقة النقب، لأسباب لم تذكرها، عثرت في إحدى غرف المنزل على امرأة مقيدة بسلسلة حديدة مثبتة في ساقها الأيسر.

وبعد تخليص المرأة تبيّن، بحسب الشرطة، أن شقيقها لم يكن راضيا عن سلوكها، وبالتالي قيدها وشقيقه بسلسلة حديدية وأنها لم تكن المرة الأولى التي يقدم بها أشقاء الضحية على فعل من هذا النوع.

وسيحال المشتبهان (20 و 30 عاما) إلى المحكمة غدًا، للنظر بتمديد اعتقالهما.