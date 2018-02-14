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بيت جن: التهمتها النيران حينما دخلت منزلها المحترق بحثا عن أبنائها

تاريخ النشر: 14/02/2018 - 11:21

بيت جن: التهمتها النيران حينما دخلت منزلها المحترق بحثا عن أبنائها
منظر عام لقرية بيت جن (أرشيفية)
عرب ٤٨ / ربيع سواعد
تحرير : قاسم بكري

فُجعت قرية بيت جن، صباح اليوم الأربعاء، بنبأ وفاة إيمان جميل حلبي سعد (34 عاما) متأثرة بجروحها الخطيرة التي أصيبت بها إثر حريق شب في منزلها.

ومكثت الفقيدة نحو شهرين في مستشفى "رمبام" بمدينة حيفا، عقب إصابتها في الحريق الذي شب في منزلها يوم 22.12.2017.

وقال شهود عيان إن "الوالدة أبت إلا أن تدخل وسط ألسنة النيران لاعتقادها أن أحد أبنائها كان داخل البيت المحترق في حينه، فاقتحمت البيت متجاهلة نداء زوجها والأقارب وصراخهم بأن ابنها ليس في البيت إنما تم إخراجه، فأصيبت جراء الحريق".

وحاول الطاقم الطبي إنقاذ حياة الفقيدة، إلا أن كافة المحاولات باءت بالفشل وأعلن عن وفاتها.

وتركت المرحومة وراءها زوجا ثاكلا وثلاثة من الأبناء، وسادت أجواء من الحزن والأسى بيت جن والمنطقة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بيت جن
#حرائق

من عرب 48

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