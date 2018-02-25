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الاحتلال يغلق الضفة والقطاع بسبب عيد المساخر

تاريخ النشر: 25/02/2018 - 22:41

الاحتلال يغلق الضفة والقطاع بسبب عيد المساخر
(رويترز)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

يفرض الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة، بإغلاق المعابر، ليل الثلاثاء/ الأربعاء القادم، وحتى يوم الأحد من مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بذريعة حلول عيد "المساخر" اليهودي.

وقال منسق عمليات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، في بيان، إن "الإغلاق يدخل حيز التنفيذ ليل الثلاثاء الأربعاء وسيرفع الأحد"، مضيفا أنه سيتم فقط السماح بتنقل الحالات الطبية والإنسانية الطارئة.

وأكدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرض "طوق أمني" على الضفة الغربية، وإغلاق المعابر مع قطاع غزة اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء، وحتى منتصف ليل السبت/ الأحد القادم، بسبب عيد "المساخر".

وبحسب إعلان الاحتلال، فستغلق المعابر الإسرائيلية أمام حاملي التصاريح بأنواعها ما عدا الحالات الإنسانية الطارئة والتصاريح الطبية والمخول بالدخول بالإغلاقات.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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