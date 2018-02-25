بحرية الاحتلال تعدم فلسطينيًا وتصيب آخرين قرب شواطئ غزة

استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران، اليوم الأحد، برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي قرب على بعد نحو أربعة أميال قبالة بحر السودانية شمال قطاع غزة المحاصر، بحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.

وزعم بيان الجيش الإسرائيلي، أن قاربًا يقل 3 فلسطينيين "تخطى منطقة الصيد" التي يسمح بها الاحتلال عند السواحل الشمالية لقطاع غزة، وقال إن قوات البحرية الإسرائيلية "أطلقت النار تجاههم".

وأصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص بحرية الاحتلال واستشهد أحدهم متأثرًا بجراحه، فيما قال الاحتلال إنه "اعتقل آخرين اثنين واقتادهم للتحقيق".

من جهته، قال نقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عياش، إنّ "جيش الاحتلال أطلق النار صوب مركب صيد فلسطيني في بحر شمال غزة، ما أدى إلى استشهاد صياد وإصابة اثنين آخرين كانا على متن القارب".

وكشف عياش أن القارب المستهدف، كان على متنه كلّ من محمود عادل أبو ريالة، وعاهد حسن أبو علي، واسماعيل صالح أبو ريالة، ولم يتم الكشف عن هوية الشهيد من بينهم، فيما لا يزال الاحتلال يحتجز جثمان الشهيد ويعتقل الصيادين.

وأفادت المصادر الفلسطينية بأن ثلاثة صيادين كانوا على متن مركب صيد قبالة بحر غزة، تعرضوا لإطلاق نار كثيف من قبل زوارق بحرية الاحتلال، ما أدى إلى إصابتهم، حيث وصفت جروح أحدهم بالخطيرة استشهد على إثرها.