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مصرع شخصين و3 إصابات في حادث طرق قرب القدس

تاريخ النشر: 02/03/2018 - 12:41

مصرع شخصين و3 إصابات في حادث طرق قرب القدس
من مكان الحادث قرب القدس، اليوم
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

لقي شخصان في الخمسينات من عمريهما، مصرعيهما وأصيب ثلاثة آخرون بينهم فتيان (13 عاما) بجروح متفاوتة في حادث طرق بالقرب من مدينة القدس، اليوم الجمعة.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن تصادم بين سيارة خصوصية ومركبة كهربائية.

واستدعيت طواقم طبية إلى المكان، حيث لم يكن أمامها سوى إعلان وفاة اثنين من المصابين متأثرين بجراحيهما الخطيرة، في حين قدمت الإسعافات الأولية لثلاثة مصابين آخرين وصفت حالتهم بأنها متوسطة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حادث طرق
#القدس

مصرع شخصين و3 إصابات في حادث طرق قرب القدس

من عرب 48

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