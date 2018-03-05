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يافا: الشرطة تغُلق شوارع حي العجمي وتهدم حديقة منزل

تاريخ النشر: 05/03/2018 - 11:56

يافا: الشرطة تغُلق شوارع حي العجمي وتهدم حديقة منزل
هدم في يافا، صباح اليوم
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

أغلقت الشرطة الإسرائيلية شوارع حي العجمي في مدينة يافا، ومنعت المواطنين والمارة من دخولها وذلك لحين تنفيذ أمر هدم حديقة منزل تابعة لعائلة محاميد بادعاء "الاعتداء على الملك العام"، صباح اليوم الإثنين.

وقال شهود عيان إن "آليات وجرافات بلدية تل أبيب حضرت إلى المكان بوهدمت الحديقة الخاصة بالمنزل، وذلك تحت حماية مشددة من قوات الشرطة التي أغلقت جميع المنافذ والشوارع المؤدية إلى المكان".

وتواصل السلطات الإسرائيلية ممارساتها التعسفية والانتقامية من العرب الفلسطينيين في أراضي الـ48 بهدف استكمال تهويد البلاد، حيث تهدم المنازل بحجة عدم الترخيص وتصادر الأراضي وتبيد المحاصيل الزراعية وتحاربهم في مصادر رزقهم ولقمة عيشهم وتضيق الخناق على الأحزاب والحركات السياسية العربية.

وكانت جرافات بلدية تل أبيب قد هدمت في تاريخ 16.01.2018 منزل المواطن سامي تقي في حي العجمي بيافا وشردت عائلته، بحماية قوات معززة من الشرطة ومراقبين من البلدية، واقتلعت الأشجار التي يفوق عمرها 40 عاما.

وكان تقي وعائلته المكونة من 4 أنفار يقطنون منزلهم، قبل هدمه، في حي العجمي منذ 45 عاما على أرض بملكيته الخاصة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#يافا
#هدم المنازل
#حي العجمي

يافا: الشرطة تغُلق شوارع حي العجمي وتهدم حديقة منزل

يافا: الشرطة تغُلق شوارع حي العجمي وتهدم حديقة منزل

يافا: الشرطة تغُلق شوارع حي العجمي وتهدم حديقة منزل

يافا: الشرطة تغُلق شوارع حي العجمي وتهدم حديقة منزل

يافا: الشرطة تغُلق شوارع حي العجمي وتهدم حديقة منزل

يافا: الشرطة تغُلق شوارع حي العجمي وتهدم حديقة منزل

يافا: الشرطة تغُلق شوارع حي العجمي وتهدم حديقة منزل

من عرب 48

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