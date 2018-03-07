وحدة مستعربين تقتحم جامعة بير زيت وتختطف رئيس مجلس الطلبة

اختطفت قوة خاصة من المستعربين، تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، رئيس مجلس الطلبة في جامعة بير زيت، عمر الكسواني من داخل حرم الجامعة، عصر اليوم الأربعاء.

واقتحمت القوة الحرم الجامعي متخفية بزي الطلبة، تبعهم اقتحام لآليات وجنود لحمايتهم، حيث كان الكسواني يجلس بالقرب من مقر مجلس الطلبة، القريب من المدخل الغربي للجامعة، واختطفته.

وطارد طلبة الجامعة القوة الخاصة، ورشقوها بالحجارة ، ثم ألقوا الحجارة على الآليات العسكرية، التي انسحبت من المكان.

وأفاد شهود عيان لـ"عرب 48" أن قوة من المُستعربين اقتحمت الجامعة بزعم أنها وسيلة إعلامية، تُريد إجراء مقابلة مع رئيس مجلس الطلبة، الطالب عُمر الكسواني، لينقلب المشهد في غضون ثوانٍ ويتضح أن الذين زعموا أنهم صحافيّون، ليسوا إلا قوة من المُستعربين.

وقال محمد أبو زيد وهو أحد طُلاب الجامعة، الذين كانوا قريبين من الواقعة وعاينوها، في حديثه لـ"عرب 48": "لقد حدث كل شيء بسرعة كبيرة، حتّى أننا لم نفهم الأمر في البداية"، مُضيفا: "لقد أطلق المُستعربون وابلا من الرصاص في الهواء كي يؤمنوا خروجهم".

وأردف أبو زيد قائلا: "لقد وقعت اشتباكات بين طلبة الجامعة، وبين قوات المستعربين، أثناء انسحابهم من المكان".

يُذكرُ أن جامعة بيرزيت، تعرّضت للاقتحام عشرات المرّات من قبل قوات الاحتلال، حيث عبثت بمحتوياتها، ولم تتوقف إسرائيل عن هذه الاقتحامات بالرغم من التنديد والاستنكار الدّولي، إذ أنها، وباقتحامها لحرم الجامعة، تضرب المواثيق والأعراف الدولية بعرض الحائط.

ونشرت الجامعة بيانا على صفحتها الرسمية في فيسبوك، استنكرت فيه "هذه الانتهاكات بشدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يستخدم المستعربين في انتهاك حرمة مؤسسات التعليم العالي"، مضيفة: " تنظر الجامعة بخطورة بالغة إلى هذا الاقتحام الهمجي، واستمرار سياسة الاحتلال الممنهجة لتدمير الحياة التعليمية في فلسطين عبر استهداف المؤسسات الأكاديمية، لا سيما مؤسسات التعليم العالي".

وناشدت الجامعة في بيانها "المؤسسات الدولية الحقوقية والأكاديمية لمناصرة جامعة بيرزيت ومؤسسات التعليم العالي، لأن هذه الانتهاكات تعيق مسيرة المؤسسات التعليمية وأداء دورها الأكاديمي والإنساني"، مشيرة إلى أن "هذه الاعتداءات ما هي إلا استمرار لسياسة الاحتلال التي تستهدف كافة فئات الشعب الفلسطيني".

بدورها، استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين، اقتحام وحدة من المستعربين حرم جامعة بيرزيت واعتقال رئيس مجلس اتحاد الطلبة فيها عمر الكسواني، مؤكدة في بيان، "أن هذه الانتهاكات تخالف كافة القوانين والأعراف الدولية التي تجرّم اقتحام المؤسسات التعليمية وتدنيسها واعتقال الطلبة والمعلمين".

وجددت الوزارة دعوتها لكافة المؤسسات الحقوقية والقانونية والإعلامية لفضح انتهاكات الاحتلال والعمل بقوة للجمها.