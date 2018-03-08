طائرة عسكرية إماراتية تخترق المجال الجوي لقطر

قالت قناة "الجزيرة" القطرية، مساء اليوم، الخميس، نقلا عن مصادر لم تحددها إن طائرة نقل عسكرية إماراتية اخترقت الأجواء القطرية يوم الأحد الماضي.

وبينت أن "الطائرة الإماراتية كانت متجهة من أبو ظبي للكويت عندما دخلت المجال الجوي القطري دون تصريح من السلطات القطرية".

وأشارت إلى أن "مقاتلات قطرية اعترضت الطائرة الإماراتية بعد أن حاولت التواصل معها دون رد من الطاقم". ولم تعلن السلطات القطرية رسميا عن حادث الاختراق.

وسبق أن تبادلت قطر والإمارات الاتهامات بشأن اختراق الأجواء واعتراض الطائرات.

وادعت الإمارات، 15 كانون الثاني/ يناير الماضي، أن مقاتلات قطرية قامت باعتراض طائرتين مدنيتين خلال رحلتهما إلى العاصمة البحرينية المنامة، وهو ما نفته الدوحة، متهمة أبوظبي بانتهاك مجالها الجوي يوم 14 كانون الثاني/ يناير الماضي عبر طائرة عسكرية للمرة الثالثة. بعد أن اتهمتها في وقت سابق بانتهاك مجالها الجوي 3 كانون الثاني/ يناير الماضي و21 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وتأتي هذه الحوادث في ظل أزمة خليجية بدأت في 5 يونيو / حزيران الماضي، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بزعم دعمها للإرهاب، ما تنفيه الدوحة.