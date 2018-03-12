البيرة: إصابة خطيرة في مواجهات مع الاحتلال

أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة إثر إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة الرأس، خلال مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة. بعد ظهر اليوم، الإثنين. واعتقلت قوات الاحتلال بعض الشبان المصابين عند حاجز بيت إيل. وصحافيين فلسطينيين في منطقة الخليل.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بشكل عشوائي تجاه الشبان الفلسطينيين لتفريقهم، خلال المواجهات اندلعت على حاجز بيت إيل، شمال مدينة البيرة، واعتقلت البعض بعد إصابته.

وبحسب مصادر محلية فإنه من بين المصابين كان هناك طالب من جامعة بيرزيت ومسعف من طواقم الهلال الأحمر.

ونظم طلاب جامعة بيرزيت وقفة احتجاجية وسط رام الله احتجاجًا على اعتقال مستعربين من قوات الاحتلال لرئيس مجلس الطلبة، عمر الكسواني.

وعلى صعيد آخر، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الإثنين، مصور وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، وطاقما صحفيا من تلفزيون فلسطين، ومعدات تصوير، بعد توقيفهم قرب معسكر بمدينة الخليل، في مواصلة لسياسة استهداف قوات الاحتلال للصحافيين.

واحتجزت قوات الاحتلال الصحافيين بمنطقة "قب الجانب" التي تشرف على عدة أحياء من مدينة الخليل، وكان من بينهم مصور "وفا" مشهور الوحواح، وطاقما صحفيا من تلفزيون فلسطين، لنحو نصف ساعة، قبل أن يتم الإفراج عنهم.

وحذف الاحتلال كافة المواد التي تم تصوريها في المنطقة، والتي وثقت، بحسب الصحافيين، عمل الاحتلال شبكة صرف صحي فيها لصالح المعسكر.

علمًا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، نصبت يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، ستة كرافانات جديدة في المعسكر الذي يقع في منطقة تعتبر من أعلى قمم المدينة، وتشرف على أحياء متعددة خاصة البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في الخليل.