النقب: مصرع شاب في حادث طرق

لقي شاب (25 عاما) مصرعه في حادث طرق مروع وقع بين حافلة ركاب وسيارة خصوصية على شارع رقم 234 في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإنه عند الساعة 14:29 وصل بلاغ للمركز الطبي في النقب عن حادث طرق بين حافلة وسيارة على شارع رقم 234، قرب مفرق "تسيئيليم"، وأسفر الحادث عن إصابة سائق السيارة وهو شاب والذي وصفت حالته بالحرجة حيث جرى إقرار وفاته بعدها متأثّرًا بجراحه وإصابة سائق الحافلة (40 عاما) والذي وصفت جراحه بالمتوسطة نقل على أثرها بمروحية طبية للعلاج في مستشفى "سوروكا"، كما أصيب عدد من المسافرين الذين كانوا في الحافلة بجراح طفيفة وتمّ إسعافهم في المكان ولم يحتاجوا للعلاج في المستشفيات.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.