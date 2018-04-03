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استشهاد إياد زبارقة من قلنسوة برصاص الجيش قرب حاجز أريئيل

تاريخ النشر: 03/04/2018 - 11:41

استشهاد إياد زبارقة من قلنسوة برصاص الجيش قرب حاجز أريئيل
إياد زبارقة
عرب ٤٨ / ضياء حاج يحيى
تحرير : قاسم بكري

قُتل الشاب إياد زبارقة (30 عاما) من مدينة قلنسوة في منطقة المثلث برصاص الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، قرب حاجز أريئيل، حيث أطلق الجنود عليه الرصاص بادعاء "هربه بسيارة مسروقة".

وبحسب المعلومات المتوفرة، أطلق الجنود النار على سائق السيارة فاصطدمت السيارة بمحطة انتظار الحافلات قرب مستوطنة "أريئيل" قرب نابلس.

وكان جيش الاحتلال قد زعم أن الشاب قاد سيارته مسرعا واصطدم بمحطة انتظار الحافلات قرب المستوطنة، دون وقوع إصابات بصفوفه أو بصفوف المستوطنين.

وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشاب كان يحاول الفرار من قوات الاحتلال التي كانت تلاحقه، فيما لم تتضح بعد خلفية الحادث.

هذا، ولم تعرف خلفية الحادث، إلا أن جيش الاحتلال زعم أن الحديث يدور عن عملية دهس، علما أن المعلومات أكدت أن الحديث يدور عن اصطدام سيارة كان يقودها الشاب بمحطة انتظار الحافلات.

ملف خاص | يوم الأرض

#المثلث
#حاجز أريئيل

استشهاد إياد زبارقة من قلنسوة برصاص الجيش قرب حاجز أريئيل

من عرب 48

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