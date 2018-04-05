إصابة 3 صيادين برصاص الاحتلال في بحر غزة

أُصيب 3 صيادين فلسطينيين بجراح، صباح اليوم الخميس، برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي، خلال ممارسة أعمالهم في بحر مدينة غزة.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم الصحة الفلسطينية، في بيان وصل "عرب 48" نسخة منه: "أصيب 3 صيادين بجراح متوسطة برصاص الاحتلال في بحر غزة".

وأمس الأربعاء، أعلن متحدث باسم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، أنه تم اعتقال عشرة فلسطينيين من غزة بتهمة التخطيط لعملية قصف قارب تابع للبحرية الإسرائيلية بصاروخ، واختطاف جنود.

وجاء أن جنود بحرية الاحتلال الإسرائيلي اعترضوا في الثاني عشر من آذار/مارس الماضي قاربا، بداعي تجاوز منطقة الصيد المسموح به على شواطئ قطاع غزة، وقيامه بمتابعة تحركات الجنود الإسرائيليين. وكان على متنه تسعة صيادين فلسطينيين آخرين تم استجوابهم وأطلق سراحهم، باستثناء جمعة، دون أن يكون على متن القارب أية وسائل قتالية.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، عن مصدر في الشاباك قوله إن أعضاء الخلية الفلسطينية كلهم من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وزعم الشاباك، أن عملية الاعتقال تمت في عرض البحر مقابل شواطئ غزة بتاريخ الثاني عشر من آذار/ مارس الماضي، بعدما اشتبه بقارب فلسطيني خرج من المنطقة التي تحددها إسرائيل للصيادين الفلسطينيين للعمل بها.

ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن بحرية الاحتلال الإسرائيلية تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتصيب وتعتقل عددا منهم.

وحسب نقابة الصيادين، فإن مهنة صيد الأسماك، التي يعمل فيها نحو 4 آلاف شخص، تراجعت بشكل غير مسبوق في غزة؛ نتيجة لتراجع حجم الصيد اليومي لمئات الصيادين، بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.