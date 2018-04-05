  2. فلسطينيات
  3. أخبار

إصابة 3 صيادين برصاص الاحتلال في بحر غزة

تاريخ النشر: 05/04/2018 - 11:29

إصابة 3 صيادين برصاص الاحتلال في بحر غزة
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

أُصيب 3 صيادين فلسطينيين بجراح، صباح اليوم الخميس، برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي، خلال ممارسة أعمالهم في بحر مدينة غزة. 

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم الصحة الفلسطينية، في بيان وصل "عرب 48" نسخة منه: "أصيب 3 صيادين بجراح متوسطة برصاص الاحتلال في بحر غزة". 

وأمس الأربعاء، أعلن متحدث باسم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، أنه تم اعتقال عشرة فلسطينيين من غزة بتهمة التخطيط لعملية قصف قارب تابع للبحرية الإسرائيلية بصاروخ، واختطاف جنود. 

وجاء أن جنود بحرية الاحتلال الإسرائيلي اعترضوا في الثاني عشر من آذار/مارس الماضي قاربا، بداعي تجاوز منطقة الصيد المسموح به على شواطئ قطاع غزة، وقيامه بمتابعة تحركات الجنود الإسرائيليين. وكان على متنه تسعة صيادين فلسطينيين آخرين تم استجوابهم وأطلق سراحهم، باستثناء جمعة، دون أن يكون على متن القارب أية وسائل قتالية.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، عن مصدر في الشاباك قوله إن أعضاء الخلية الفلسطينية كلهم من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. 

وزعم الشاباك، أن عملية الاعتقال تمت في عرض البحر مقابل شواطئ غزة بتاريخ الثاني عشر من آذار/ مارس الماضي، بعدما اشتبه بقارب فلسطيني خرج من المنطقة التي تحددها إسرائيل للصيادين الفلسطينيين للعمل بها. 

ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن بحرية الاحتلال الإسرائيلية تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتصيب وتعتقل عددا منهم. 

وحسب نقابة الصيادين، فإن مهنة صيد الأسماك، التي يعمل فيها نحو 4 آلاف شخص، تراجعت بشكل غير مسبوق في غزة؛ نتيجة لتراجع حجم الصيد اليومي لمئات الصيادين، بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#غزة
#بحر
#إصابة
#بحرية الاحتلال

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

غزة: شهيدان أحدهما بقصف للاحتلال والآخر متأثرًا بجراحه
غزة: شهيدان أحدهما بقصف للاحتلال والآخر متأثرًا بجراحه

2018-04-05

وحدة المستعربين تعتدي على فلسطينيين في القدس
وحدة المستعربين تعتدي على فلسطينيين في القدس

2018-04-05

491 مستوطنًا يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة للاحتلال
491 مستوطنًا يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة للاحتلال

2018-04-05

الأكثر قراءة

دعوة للمساهمة: ملفّ خاصّ حول الفنّانة ريم بنّا

دعوة للمساهمة: ملفّ خاصّ حول الفنّانة ريم بنّا

2018-04-04

"بونبونة": حين يكون السائل المنويّ أداة نضال

2018-04-04
بن سلمان ينطق بلسان بلفور

بن سلمان ينطق بلسان بلفور

2018-04-04
جرحى بإطلاق نار داخل شركة

جرحى بإطلاق نار داخل شركة "يوتيوب" وانتحار المنفذة

2018-04-04
ملاحقة سياسية: تمديد اعتقال إمام المسجد الكبير باللد الشيخ يوسف الباز

ملاحقة سياسية: تمديد اعتقال إمام المسجد الكبير باللد الشيخ يوسف الباز

2018-04-04