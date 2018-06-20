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إصابة 8 أشخاص بينهم طفلان بجروح خطيرة فى حادث طرق جنوبي البلاد

تاريخ النشر: 20/06/2018 - 18:25

إصابة 8 أشخاص بينهم طفلان بجروح خطيرة فى حادث طرق جنوبي البلاد
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أسفر حادثُ طرقٍ وقع، بعد عصر اليوم الأربعاء، على شارع رقم (90)، عن إصابة 8 أشخاص منهم طفلان على الأقل، بجروح وُصِفت بالخطيرة.

ووفق التفاصيل الأوليّة فإنه تم نقلُ طفلين إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، بطائرة هيليكوبتر تابعة للطواقم الطبيّة، نظرا لخطورة حالتهما.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الطفلين اللذان تمّ نقلُهما، يبلغ  عمر أحدهما 10 أعوام، وتمّ نقله وهو فاقد للوعي، كما تمّ نقله وهو موصول بأجهزة التنفس الاصطناعي، بسبب سوء وخطورة إصابته، فيما تعرّض الطفل الآخر والذي يبلغُ من العمر 9 أعوام، لجروح بليغة في منطقة البطن.

 

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#حادث طرق
#إصابات

من عرب 48

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