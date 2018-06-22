الناصرة: احتراق 7 سيارات وأضرار جسيمة بسيارات أخرى

اندلع حريق في عدد من السيارات، فجر اليوم الجمعة، في مرأب (كراج) لإيواء السيارات تحت الأرض في حي الجليل في مدينة الناصرة.

وقامت طواقم عديدة من الإطفاء والإنقاذ بإخلاء البناية السكنية المتواجدة فوق موقف السيارات، وعملت على البحث عن عالقين وإخماد الحريق الذي طال 7 سيارات خصوصية تعود لمواطنين، وأُلحقت أضرار في 6 سيارات أخرى.

هذا، ولم يبلغ عن إصابات، فيما يجري التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق بما في ذلك إمكانية إضرام النار بشكل متعمد.