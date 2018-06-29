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مصرع محمد خديجة من قلنسوة دهسا قرب جلجولية

تاريخ النشر: 29/06/2018 - 09:01

مصرع محمد خديجة من قلنسوة دهسا قرب جلجولية
من مكان الحادث، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي سائق الشاحنة، محمد أسعد خديجة (52 عاما) من مدينة قلنسوة مصرعه في حادث دهس من قبل سيارة قرب قرية جلجولية بمنطقة المثلث الجنوبي، صباح اليوم الجمعة.

وذكر المركز الطبي أنه "عند الساعة 05:20 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول تعرض سائق شاحنة عندما خرج من شاحنته للدهس من قبل سيارة مارة من المكان على شارع رقم 6 قرب محوّل الطرقات كيسم". وأضاف أن أفراد الطاقم قدموا العلاج للمصاب الذي وصفت جروحه بأنها خطيرة وتم نقله إلى مستشفى "بيلنسون" غير أن كل محاولات الأطباء لإنقاذ حياته باءت بالفشل، وأقروا وفاته.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

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#حوادث الدهس
#قلنسوة
#جلجولية
#سيارات

مصرع محمد خديجة من قلنسوة دهسا قرب جلجولية

من عرب 48

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