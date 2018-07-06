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إصابة شابين بجراح بعد تعرضهما لإطلاق نار في يافة الناصرة

تاريخ النشر: 06/07/2018 - 18:52

إصابة شابين بجراح بعد تعرضهما لإطلاق نار في يافة الناصرة
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018


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