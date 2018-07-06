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إصابة شابين بجراح بعد تعرضهما لإطلاق نار في يافة الناصرة
تاريخ النشر: 06/07/2018 - 18:52
عرب ٤٨
تحرير:
أحمد دراوشة
بطولة كأس العالم – مونديال 2018
من عرب 48
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