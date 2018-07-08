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وزير الزراعة الإسرائيلي يقتحم الأقصى

تاريخ النشر: 08/07/2018 - 08:52

وزير الزراعة الإسرائيلي يقتحم الأقصى
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

اقتحم وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أرئيل، برفقة عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

ويأتي اقتحام أرئيل، بعد سماح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، لأعضاء الكنيست، بالدخول إلى الحرم القدسي وباحات المسجد الأقصى، بعد أكثر من عامين على المنع الذي أصدره في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015، والذي كان ساريًا على النواب العرب أيضا.

ونفذ الوزير الإسرائيلي برفقة المستوطنين، جولات استفزازية في المسجد الأقصى بلباسه التلمودي التقليدي، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

من جهتها، استنكرت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك، اقتحام وزير في حكومة الاحتلال للمسجد المبارك، وأكدت أن هذا الاقتحام يأتي في سياق سماح رئيس حكومة الاحتلال لأعضاء الـكنيست والوزارء، بتجديد اقتحام المسجد الأقصى المبارك.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#أوري أرئيل
#اقتحامات الأقصى
#الاحتلال الإسرائيلي

من عرب 48

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