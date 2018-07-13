صاروخ باتريوت إسرائيلي يعترض طائرة مسيرة في سماء صفد

أعلن الجيش الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الجمعة، أنه أطلق صاروخا من طراز "باتريوت" باتجاه طائرة مسيرة دخلت الأجواء الإسرائيلية. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أوردت أنباء عن سماع دوي انفجارين قويين في منطقة صفد.

وأوضح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه جرى رصد طائرة مسيرة قبيل دخولها المنطقة منزوعة السلاح بين إسرائيل وسورية. ولم ترد بعد أية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أول أمس الأربعاء، إسقاط طائرة مسيرة دخلت مسافة 10 كيلومترات، وجرى رصدها قبل دخولها المنطقة منزوعة السلاح بين إسرائيل وسورية قرابة الساعة الثالثة وعشرين دقيقة، وأرسلت أربع طائرات مقاتلة ومروحيتين لتتبع الطائرة المسيرة قبل اعتراضها.

وقال الجيش إنه تم إسقاط الطائرة فوق بحيرة طبرية بـ15 دقيقة، وأنها دخلت من سورية عبر الأجواء الأردنية.

وكان النظام السوري قد أعلن أن إسرائيل قامت بهجوم عدواني استهدفت من خلاله بعض نقاط الجيش في محيط بلدة حضر وتل كروم جبا بالقنيطرة، بعد منتصف ليل الأربعاء، وبعد ساعة تقريبًا من الإعلان عن القصف في القنيطرة، أفادت وسائل إعلام أن إسرائيل قامت بقصف أهداف سورية للمرة الثاني دون ذكر تفاصيل أخرى.

هذا وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو قد صرح في أعقاب اجتماعه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء الماضي، أن "إسرائيل ستعمل على إحباط كل المحاولات الرامية لانتهاك حدودها بما في ذلك من الجو أو البر"، وأشار إلى أن إسرائيلي تترقب وتركز على كل التطورات الحاصلة على الساحة السورية وكل ما يتعلق بالمشهد الإيراني.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي إسقاط الطائرة المسيرة فوق بحيرة طبرية.