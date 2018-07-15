زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب سواحل اليمن

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا بقوة 6.2 درجة وقع قبالة اليمن، صباح اليوم الأحد، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أي أضرار أو ضحايا.

ووقع الزلزال على بعد 213 كيلومترا شمال غربي جزيرة سقطرى في خليج عدن. ولم يصدر تحذير فوري من حدوث موجات مد عملاقة.

وأكدت "رويترز" أنه "لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر، نتيجة الهزة الأرضية، التي بلغت قوتها 6.2 درجة على مقياس ريختر".

ولم تصدر هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، حتى الآن، أي تحذيرات فورية من إمكانية حدوث موجات مد عملاقة "تسونامي" عقب الزلزال، الذي ضرب اليمن.

وقال موقع "إيرث كويك لايف" إن مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر.

ويصنف الزلزال، الذي تزيد قوته عن 6 درجات على مقياس ريختر بأنه زلزال قوي، ويسبب الكثير من الأضرار في المناطق المكتظة بالسكان، بحسب موقع "إيرثكويك كاغنيتيود".