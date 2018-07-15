سانا: إسرائيل تقصف موقعًا للنظام شرقي حلب

أفادت قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن الجيش الإسرائيلي استهدف، مساء اليوم الأحد، موقعا لجيش النظام السوري شمال مطار النيرب في محافظة حلب.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: "يكرر العدو الصهيوني محاولاته اليائسة (...) ويستهدف بصواريخه أحد مواقعنا العسكرية شمال مطار النيرب".
وأكد المصدر أن الأضرار جراء هذه الضربة "اقتصرت على الماديات".
#عاجل || #سانا #مصدر_عسكري: يكرر العدو #الصهيوني محاولاته اليائسة لدعم المجاميع الإرهابية المهزومة في#درعا و #القنيطرة ويستهدف بصواريخه احد مواقعنا #العسكرية شمال مطار #النيرب، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات— سانا عاجل (@SanaAjel) July 15, 2018
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يتبع...
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